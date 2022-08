Oud-roeister Kraak komt net tekort voor eerste WorldTour-zege

Amber Kraak heeft net naast de zege in de Classic Lorient Agglomération, een koers in de Women WorldTour, gegrepen. De renster van Jumbo-Visma boog na 158 kilometer koers in de sprint voor Mavi García.

Nadat een kopgroep met onder anderen Evy Kuijpers en Quinty Ton op dik 40 kilometer van de streep in Plouay ingelopen was, regende het aanvallen op het glooiende parcours door Bretagne.

De 28-jarige Kraak en García (38) probeerden het beiden meerdere keren, kwamen niet weg, maar dunden de eerste groep wel uit tot tien rensters.

García wint sprint

Net voor de rode vlag van de eendaagse wedstrijd, die tot vorig jaar de GP van Plouay heette, ging de Spaanse opnieuw op de pedalen staan en kon alleen Kraak aanhaken. In de sprint had García iets meer over.

Oud-roeister Kramer maakte eind 2019 de overstap naar het wielrennen en tekende vorig jaar zomer een contract bij Jumbo-Visma.