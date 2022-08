Manchester United overtuigt niet, maar wint wel bij Southampton en beëindigt dramareeks

Zonder te sprankelen heeft Manchester United de missie bij Southampton voltooid. Door een doelpunt van Bruno Fernandes kort na rust zegevierde de formatie van Erik ten Hag met 1-0 in de Engelse havenstad. In de voorgaande zeven uitduels bleven drie punten uit.

Ten Hag stuurde dezelfde elf spelers het veld in als maandag tegen Liverpool, toen er knap met 2-1 werd gewonnen. Dat betekende dat Cristiano Ronaldo en Harry Maguire wederom op de bank plaats moesten nemen, met recente aankoop Casemiro naast hen.

Scrimmage

Manchester United had in de eerste helft iets meer balbezit dan de thuisploeg, maar creëerde niet al te veel. Alleen na 19 minuten had de formatie van Ten Hag kunnen en eigenlijk moeten scoren.

Allereerst stuitte Anthony Elanga vanuit een moeilijke hoek op keeper Gavin Bazunu. Uit de scrimmage die daarop volgde, slaagden Bruno Fernandes en met name Christian Eriksen er niet in om de bal tegen de touwen te werken.