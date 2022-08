Nederlandse volleyballers openen WK met zege op Egypte

De Nederlandse volleyballers zijn het WK prima gestart. Egypte, nummer 19 op de wereldranglijst, werd in het Sloveense Ljubljana met 3-0 aan de kant gezet: 25-17, 25-22, 25-16.

Oranje, 13de op de wereldranglijst, was Egypte in de eerste set op alle fronten de baas. Met veel variatie in de aanval en een goed sluitende blokkering werden de punten vrij gemakkelijk gemaakt.

Verslapping

Af en toe trad verslapping op. Zo ook in de tweede set: Egypte draaide daarin een 11-6 achterstand om in 15-16. De teugels werden aangehaald en de set werd alsnog gewonnen.

Nimir Abdelaziz sloeg met snoeiharde services in set drie een gaatje (5-3). Egypte bleek te slordig en wisselvallig om het daarna nog spannend te maken.

Nederland neemt het in de groepsfase verder nog op tegen Argentinië (maandag) en Iran (woensdag).