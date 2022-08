Doek valt voor voetbaltalkshow VTBL vanwege slechte kijkcijfers

RTL haalt na zes afleveringen de voetbaltalkshow VTBL van de buis vanwege tegenvallende kijkcijfers. Het programma trok gisteravond gemiddeld 40.000 kijkers en afgelopen maandag 44.000.

VTBL was op maandag en vrijdag te zien op RTL 7 en werd gepresenteerd door Simon Zijlemans. De andere presentator, Frank Evenblij, zou aanstaande maandag beginnen. In 2019 was het programma ook op tv, destijds gepresenteerd door Humberto Tan. Ook toen verdween het programma omdat de kijkers het niet wisten te vinden.

Bij RTL Boulevard laat een woordvoerder van de omroep weten dat er nog geen plannen zijn voor een vervangende voetbaltalkshow. "Op dit moment niet."