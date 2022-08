Servië zet streep door EuroPride, onder meer om situatie Kosovo

Servië heeft een streep gezet door EuroPride in hoofdstad Belgrado. President Aleksandar Vucic maakte op een persconferentie bekend dat het pan-Europese lhbti-evenement niet kan doorgaan omdat gevreesd wordt voor ongeregeldheden. Ook de economische situatie en opgelaaide spanningen met buurland Kosovo spelen mee, zei Vucic.

EuroPride zou van 12 tot en met 18 september in Belgrado worden gehouden. Er zou ook een Pride Walk worden gehouden, waarbij traditiegetrouw gedemonstreerd wordt voor lhbti-rechten. Belgrado werd drie jaar geleden al aangewezen als locatie. Maar de autoriteiten in het Balkanland achten zo'n evenement nu dus niet verantwoord.

"We worden momenteel geplaagd door verschillende problemen", zei de president. In zijn toespraak verwees Vucic ook naar extreemrechtse groepen, die niet willen dat de EuroPride doorgaat. Recentelijk liepen duizenden mensen mee met een demonstratie tegen het evenement.

Niet zomaar afgeblazen

Lhbti-organisaties in het land hebben woedend gereageerd. Zij wijzen erop dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat Pride niet zomaar afgeblazen mag worden door een regering of staat.

Vucic verzocht op zijn persconferentie tevens de openlijk lesbische premier Ana Brnabic een nieuwe regering te vormen. Brnabic ziet zichzelf niet als voorvechtster van lhbti-rechten en het conservatieve Servië geldt ook niet als uitgesproken lhbti-vriendelijk.

EuroPride werd voor het eerst gehouden in de jaren 90 en vond twee keer in Amsterdam plaats. Voorgaande edities waren er in onder meer Kopenhagen en Wenen.