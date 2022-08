Sinds half juni bijna 1000 doden in Pakistan door overstromingen

In Pakistan zijn door de zware regenval en daaropvolgende overstromingen die het land al maanden teisteren tot nu toe bijna duizend doden gevallen. Ook zijn volgens de autoriteiten sinds half juni duizenden mensen gewond geraakt, of moesten ze hun huis verlaten.

Eerder deze week maakten de Verenigde Naties bekend een noodpakket van 3 miljoen euro ter beschikking te stellen, vooral voor voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen in de getroffen gebieden.

Deze week wordt meer zware regenval verwacht, vooral in het zuiden en zuidwesten van het land. In de moessonperiode, die loopt van juli tot september, is hevige regenval niet ongewoon in Pakistan, maar de grote hoeveelheid regen die er dit jaar is gevallen volgens deskundigen toe te schrijven aan de klimaatverandering.