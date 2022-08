Bellingcat komt Russische spion op het spoor door opvallende naam

Onderzoekscollectief Bellingcat is een Russische spion op het spoor gekomen die in Napels onder een valse identiteit is doorgedrongen tot de kringen van de NAVO.

De journalisten hebben tijdens hun onderzoek, dat tien maanden in beslag nam, een reeks aan opvallende bewijsstukken en bizarre anekdotes verzameld over 'Maria Adela Kuhfeldt Rivera', oftewel Olga Kolobova, die deze week zijn gepubliceerd. De bevindingen geven een onthullende kijk in de wereld van de Russische geheime dienst GROe.

Opvallende naam

Aanleiding van het onderzoek naar de spion was haar opvallende naam in een database met paspoortnummers van vermoedelijke Russische spionnen. Een paar jaar geleden onthulde Bellingcat al dat spionnen van GROe jarenlang valse paspoorten hebben gekregen met nagenoeg identieke, opeenvolgende nummers; de laatste drie cijfers van deze identiteitsnummers vormden het enige verschil.

In Maria Adela's paspoortnummer was zelfs maar één cijfer anders dan de Russische spionnen 'Ruslan Bosjirov' en 'Alexander Petrov', oftewel Aleksandr Misjkin en Anatoli Tsjepiga, de verdachten in de vergiftigingszaak van de voormalige dubbelspion Sergej Skripal.

"Maria Adela viel ontzettend op met haar niet-Russische naam", schrijft een van de onderzoekers, Christo Grozev op Twitter. "Was ze een onschuldige buitenlander die de Russische nationaliteit had verkregen, met per ongeluk een nummer dat in dat bereik (van de verdachte paspoortnummers, red.) viel?"

Sieradenontwerper

Daarop besloot Bellingcat zich in de mysterieuze vrouw te verdiepen. Via Google en sociale media kwamen ze erachter dat ze tussen 2013 en 2018 in Napels woonde, en daar een succesvol leven leidde als sieradenontwerper en socialite.

Daarnaast kwam haar naam voor op een lijst met bestuursleden van een Napolitaanse afdeling van de Lions Club, een liefdadigheidsorganisatie die wereldwijd opereert. De afdeling in Napels is opgericht door een medewerker van de NAVO in Italië. Behalve professionele, had Maria Adela ook romantische relaties met verschillende NAVO-officieren.

Haar sieradenlijn bracht ze aan de man onder de naam Sarein. Die was zo succesvol, dat ze in 2014 naar Bahrein reisde om een set manchetknopen te geven aan de toenmalige premier, prins Khalifa bin Salman Al Khalifa.