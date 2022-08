Verstappen snelste in kwalificatie op Spa, maar start door gridstraf op 15de plek

Max Verstappen heeft op de kwalificatie voor de Grand Prix van België de snelste tijd neergezet. Even leek Charles Leclerc van Ferrari het hem moeilijk te gaan maken, maar de regerend wereldkampioen was stabieler. Toch start Verstappen door een gridstraf een eind naar achteren, op plek 15. Carlos Sainz zette de tweede tijd neer, heeft geen gridstraf en begint zondagmiddag vanaf poleposition. Zijn teamgenoot Leclerc kreeg net als Verstappen ook een gridstraf en start vanaf de zestiende plaats.

Al die gridstraffen maakten het een merkwaardige kwalificatie met veel onzekerheid. Meerdere teams - waaronder Red Bull en Ferrari - besloten om in België onderdelen te vervangen en straffen te incasseren. Dat komt door het karakter van het circuit Spa-Francorchamps, waar het veel makkelijker is om in te halen dan in Zandvoort en in Monza. Daar worden de volgende grand prix gereden. De kwalificatie was dan ook vooral een mooi meetmoment van de vorm van de coureurs kort na de zomerstop. Verstappen sterk, Mercedes traag Bij Verstappen lijkt het met de vorm dus wel goed te zitten. De regerend wereldkampioen was in de eerste sessie de snelste. Sainz hield hem nog aardig bij en klokte iets minder dan een halve seconde achter Verstappen. Leclerc was een seconde trager. Van de Mercedes-coureurs werd veel verwacht, na hun goede weken kort voor de zomerstop, maar zij vielen tegen. George Russell en Lewis Hamilton reden de tiende en elfde tijd. Williams-rijder Alexander Albon verraste met de zesde tijd in de eerste sessie.

Leclerc, de voornaamste uitdager van Verstappen in het wereldkampioenschap, weliswaar met maar liefst tachtig punten achterstand, had het in de eerste sessie dus niet makkelijk. Tijdens de derde vrije training raakte hij van de baan en ook tijdens de kwalificatie was hij daar dichtbij. Bovendien liet Leclerc over de boordradio weten dat hij technische problemen met zijn auto had. Toch toonde hij in de tweede sessie plots herstel. Leclerc dook op de valreep onder de tijd van Verstappen. Verstappen stabielste In de derde en beslissende sessie maakte Leclerc weer een mindere indruk, mede door een moeizaam vormgegeven bandenplan van Ferrari. Verstappen was ruim zes tienden sneller dan de Monegask. Carlos Sainz zette de tweede tijd neer. Verstappen mag zondag proberen vanaf de vijftiende plek naar voren te stomen. Bovenal toonde Verstappen aan op dit moment in uitstekende doen te zijn.