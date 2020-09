Het belangrijkste van de Giro Rosa 2020: 'Ze doen allebei mee'

Annemiek van Vleuten, vorig jaar bij de Giro Rosa in de leiderstrui - Getty Images

De Ronde van Italië voor vrouwen begint vrijdag in het Toscaanse Grosseto. "En om maar met het belangrijkste te beginnen: ze doen allebei mee. Zowel Anna van der Breggen als Annemiek van Vleuten staat aan de start vrijdag in Toscane. En ze hebben ook allebei hun zinnen gezet op deze ronde." NOS-verslaggever Ayolt Kloosterboer is aan het woord. Hij volgt het vrouwenpeloton tijdens de 31ste editie van de Giro d'Italia Femminile, ook wel kortweg 'Giro Rosa' genoemd. Kloosterboer: "Het ziet ernaar uit dat het een van de zwaarste edities ooit is. Er zit heel veel klimwerk in. Het is zeker geen Giro voor sprinters. Zo doet Lorena Wiebes, vorig jaar de nummer één op de wereldranglijst, niet mee voor Sunweb." Bekijk hieronder de eerste vier etappes van dit weekend:

Deze editie van de ronde bevat ook een paar noviteiten, weet Kloosterboer. "De ronde begint met een ploegentijdrit. Een hele korte. En wat opvallend is: het is de enige race tegen de klok in de hele ronde." "De ploegentijdrit zelf zal niet heel lastig zijn, ze hoeven ook maar een kleine zeventien kilometer af te leggen, maar het feit dat veel ploegen niet goed hebben kunnen trainen op deze discipline, kan wel voor problemen zorgen." 'Etappe van zaterdag belooft vuurwerk' Grote tijdverschillen worden er vrijdag nog niet verwacht, maar zaterdag wel. "Die etappe belooft vuurwerk", zegt Kloosterboer. "Ik sprak afgelopen week zowel Van Vleuten als Van der Breggen en ze zeggen allebei dat dat een etappe is om naar uit te kijken." "In de laatste twintig kilometer zitten onverharde stukken weg van tien tot vijftien procent. Het lijkt een beetje op de wegen die we kennen uit Strade Bianche, maar deze stroken beloven nog zwaarder te zijn. Het is niet uitgesloten dat sommige rensters daar van de fiets af moeten."

Van Vleuten met de Giro Rosa van 2019 - Getty Images

In de daaropvolgende dagen staat er geen enkele vlakke etappe op het programma. Tijd om even op adem te komen is er niet voor het peloton. 'Ideaal voor Marianne Vos' Kloosterboer: "Er zitten geen rustmomenten in. En er zijn wel vier of vijf ritten in met een aankomst heuvelop. Ideaal voor een renster als Marianne Vos." "Etappe vier lijkt een van de zwaarste ritten te zijn, in elk geval een van de langste met 170 kilometer. Voorheen was het een soort vuistregel dat ritten voor vrouwen niet langer mochten zijn dan 160 kilometer. Dit zou wel eens de langste etappe kunnen zijn die ze ooit rijden." Alles bij elkaar leggen de vrouwen bijna duizend kilometer af in tien dagen tijd. "Een zware ronde", zegt Kloosterboer. "Alles wijst erop dat het een spectaculaire Giro kan gaan worden."