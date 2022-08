Monumentale boerderij Groningen knalroze geschilderd: 'Een noodkreet'

In het Groningse Drieborg is een monumentale boerderij knalroze geschilderd. Het pand is beschadigd vanwege verzakkingen, die volgens de bewoners van het pand veroorzaakt zijn door gaswinning in de provincie. Ze komen niet in aanmerking voor hulp, omdat de boerderij net buiten het officiële aardbevingsgebied ligt.

Boelo ten Have woont samen met zijn partner Annemarie in de 157 jaar oude boerderij. Hij is de zesde generatie die op deze plek boert. Zo'n tien jaar geleden zag het stel dat scheuren in de muren en de gevel in het pand steeds langer en dieper werden.

Volgens het stel is de schade hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt doordat het grondwaterpeil is gezakt door de gaswinning verderop in de provincie. Daardoor zijn de koppen van de houten palen waarop het huis rust gaan rotten, vermoeden ze. Met als gevolg: ernstige verzakkingen en diepe scheuren.

'Niemand voelt zich verantwoordelijk'

"We zijn bij alle instanties geweest", zegt Ten Have tegen RTV Noord. Het Centrum Veilig Wonen, IMG, Nationaal Coördinator, Libau, Monumentenzorg, noem maar op. Iedereen is begaan met ons lot, maar het eind van het liedje is dat niemand zich verantwoordelijk voelt. We zitten met onze handen in het haar."

Ze hebben daarom gisteren uit wanhoop de gevel van de monumentale boerderij knalroze geverfd. Ze hopen op die manier aandacht te trekken voor hun zaak. "Mijn overgrootvader die hier vlakbij begraven ligt zou zich in zijn graf omdraaien."

Slopen

Het zou minimaal anderhalf miljoen euro kosten om de boerderij en de fundering op te knappen, aldus Ten Have. Het stel is inmiddels zo ver dat ze ook eventueel willen overgaan tot sloop, om vervolgens nieuwbouw te realiseren. "Maar dat mag ook niet", verzucht Ten Have. "Het is een Rijksmonument."

Ook het knalroze schilderen van een monument mag niet. "Misschien krijgen we een bekeuring", zegt Ten Have. "Het zij zo. Dat merken we dan wel weer. Het belangrijkste is dat er beweging komt."