Buurtbewoners worden gek van Fast & Furious-fans die films komen nadoen

"De kinderen kunnen niet meer in de voortuin spelen omdat we bang zijn dat er iemand uit de bocht vliegt", zegt een buurtbewoner. "We worden meerdere keren in de nacht wakker van het lawaai. De kinderen zijn dan doodsbang."

Omdat er voor het tiende deel Fast X dit weekend weer gefilmd werd in Angelino Heights, protesteerden enkele honderden omwonenden tegen het verheerlijken van gevaarlijk rijgedrag. "Je durft niet eens de straat over te steken."

Piepende banden en ronkende motoren mogen populair zijn bij het publiek van Fast & Furious, inwoners van een buurt in Los Angeles worden er gek van. Sinds hun straten als locatie werden gebruikt in de filmreeks, worden ze geplaagd door filmfans die er de donuts, burnouts en straatraces uit de film willen nadoen.

De sporen van dat gedrag zijn nog te zien op het asfalt voor Bob's Food Market, dat voor de film dienstdeed als het etablissement van hoofdpersoon Dominic (Vince Diesel). Cirkels van rubber verraden waar fans hun kunsten achter het stuur vertoonden. Net als in de films, waarin de hoofdpersonages hun snelle wagens gebruiken om te racen, tegen elkaar of weg van de politie.

Het is een gruwel voor een betoger die met een foto van haar overleden nicht staat, op 23-jarige leeftijd omgekomen bij een straatrace. "Ze had haar hele leven nog voor zich, maar in plaats daarvan moest ik op Moederdag haar lichaam identificeren. Ik moest haar dochter van zes vertellen dat mama niet thuiskomt."

Een passant die met zijn auto werd tegengehouden, is niet onder de indruk van het protest. "Er zijn zoveel manieren waarop mensen doodgaan. Het is maar een film." Plagerig voegt hij eraan toe: "Ik ga mijn auto wassen, kan ik donuts draaien."

Street takeover

De politie van Los Angeles zag in coronatijd het aantal races stijgen. 300 mensen stierven er vorig jaar bij verkeersongelukken in de stad, een vijfde meer dan het jaar ervoor. Ook werden er 600 mensen gearresteerd, 2000 boetes uitgedeeld en 439 auto's in beslag genomen bij straatraces.

Een nieuwe trend is volgens een woordvoerder de "street takeover", waarbij soms duizenden racefans een straat overnemen om te racen of stunten. Zo'n menigte maakte het voor de politie moeilijker om in te grijpen. Sinds begin dit jaar zijn er 667 van gemeld in LA.

Tot spijt van de betogers heeft filmstudio NBCUniversal niet gereageerd op het protest. De demonstranten zeggen niet de films te willen cancellen, maar hopen dat de studio helpt ingrijpen om hun buurt weer veiliger te maken.