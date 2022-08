Opleiders profiteren van STAP-subsidie en verhogen kosten cursussen

Private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus moeten verder een keurmerk van brancheorganisatie de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) hebben. Die geeft niet per cursus maar per bedrijf een keurmerk af. Volgens het NRTO is het de verantwoordelijkheid van de opleider om te bepalen of een opleiding aan de eisen wat betreft arbeidsmarktgerichtheid voldoet. Een commissie houdt daar dan weer toezicht op.

"Er zit een enorm gat in de regeling", zegt Renée van Schoonhoven, hoogleraar onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit, tegen RTL Nieuws over de prijsstijgingen. "Ethisch gezien is het natuurlijk niet goed wat de bedrijven doen, maar het is niet verboden. Dit had je netjes dicht moeten tikken aan de voorkant, door afspraken te maken over bijvoorbeeld een maximale jaarlijkse prijsstijging."

Volgens Arjen Edzes, lector regionale arbeidsmarkt aan de Hanzehogeschool Groningen, is het onder meer een probleem dat iemand maar één keer een cursus kan doen met het STAP-budget. "Wat daarna overblijft van die 1000 euro, kan hij niet nog eens een keer ergens anders inzetten", zegt Edzes. "De consument heeft er daardoor helemaal geen belang bij om zo goedkoop mogelijk in te kopen." Hij vindt dan ook dat mensen met het overgebleven geld een tweede cursus moeten kunnen volgen.