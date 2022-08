Goedkope camera kopen? Je vist vrijwel overal achter het net

Juni en juli zijn de twee maanden waarin (web)webwinkels traditiegetrouw veel digitale camera's verkopen. Normaal kunnen ze wel aan die vraag voldoen. Maar vorige zomer en deze zomer is dat lastiger, vertelt Michiel Maas, van CameraNU.nl, een van de grootste online verkopers van digitale camera's. "En dit jaar is wel heel heftig."

Daarnaast is er door de oorlog in Oekraïne minder of geen export mogelijk van belangrijke stoffen die in chips worden verwerkt. "Maar ook andere materialen zoals rubber zijn door selectieve distributie minder beschikbaar", zegt Liselore Stuut van Bol.com. De toegenomen vraag naar andere elektrische thuisapparatuur zoals laptops speelt eveneens een rol sinds mensen meer thuiswerken.

Grootste boosdoener van de schaarste is het chiptekort , dat nog altijd aanhoudt. Daarvoor zijn meerdere verklaringen, maar de covid-pandemie speelt een grote rol. In 2020 waren veel chipfabrikanten gedwongen hun deuren te sluiten vanwege de pandemie.

"Bij alle modellen is er schaarste, vertelt Maas. "Maar de goedkopere modellen springen er wel uit met extra tekorten. We hebben vele backorders van klanten staan voor producten die niet op voorraad zijn. Dat hadden we tot twee jaar geleden nooit."

Op dit moment werken de chipmakers hard om aan de toegenomen vraag te voldoen, onder meer door capaciteitsuitbreiding. Maar dat tekort is pas in 2023 weer opgelost, verwachten onder meer de grote Taiwanese chipmakers TSMC en Intel.

'Er is sprake van lichte verbetering'

Maas ziet toch dat er nu al verbetering optreedt. "De laatste weken krijgen we mondjesmaat meer systeemcamera's in het midden- en hogere segment op voorraad. Maar voor hoelang we voorraad hebben, is niet bekend. Het blijft spannend komende maanden."

"De beschikbare chips worden met name voor het hoge segment gereserveerd", bevestigt ook een woordvoerder van Media Markt. "Compactcamera's maken daar geen deel van uit en worden momenteel dus minder geproduceerd." Volgens hem is de markt voor compactcamera's al wat langer aan het krimpen en wordt steeds meer gekozen voor alternatieven.

Een alternatief voor de (goedkopere) digitale camera is de camera op de mobiele telefoon. Maar ook bij mobiele telefoons is sprake van een chiptekort, waardoor modellen duurder zijn geworden. En een goedkope smartphone maakt doorgaans foto's die minder van kwaliteit zijn dan die van de compactcamera's.

Hoewel de kwaliteit niet te vergelijken is, ziet Stuut van Bol.com mede vanwege de tekorten een verschuiving richting andere soorten camera's zoals de instantcamera en de analoge camera. Maas noemt dat geen volwaardig alternatief, maar ziet tegelijkertijd dat wegwerpcamera's en analoge fotografie "booming" zijn.

Tijdig bestellen

Maar wie deze zomer nog op vakantie wil en een wegwerpcamera wil meenemen, moet tijdig bestellen. Ook hier zijn flinke tekorten, of worden hoge prijzen gevraagd.

Het laatste alternatief is de tweedehandsmarkt. Hoewel op Marktplaats de modellen die nieuw slecht te leveren zijn ook niet veel voorkomen, zijn er nog voldoende aanbiedingen van iets oudere modellen.

Het platform zag het aantal zoekopdrachten voor het woord 'compact camera' van 1 januari dit jaar tot en met 23 augustus met ruim 200 procent stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook de zoekterm 'digitale camera' werd 34 procent meer ingetoetst ten opzichte van het jaar ervoor.

Daarnaast steeg de vraagprijs voor digitale camera's op het platform flink. Tussen 1 juni en 1 augustus nam de prijs voor aangeboden camera's met 100 procent toe. Voor welke prijs de camera's uiteindelijk weggingen, is onbekend, maar het lijkt wel iets te zeggen over de toegenomen vraag.