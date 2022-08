Rusland begint met bouw kerncentrale in Hongarije

Het Russische kernenergiebedrijf Rosatom gaat in de komende weken beginnen met de bouw van twee nieuwe kernreactoren in Hongarije. Het project was in 2014 al goedgekeurd, maar liep vertraging op door regelgeving. Het Hongaarse nucleaire agentschap heeft het miljardenproject afgelopen donderdag alsnog goedgekeurd.

Het miljardenproject wordt als controversieel gezien, omdat Hongarije met Rusland blijft samenwerken ondanks de bloedige oorlog in buurland Oekraïne.

Rusland financiert het leeuwendeel van de bouw, met een lening van 10 miljard euro. Hongarije investeert 2,5 miljard. De reactoren breiden de bestaande centrale in Paks uit, een stadje dat ruim honderd kilometer ten zuiden van hoofdstad Boedapest ligt. Die centrale is in de jaren 80 gebouwd met techniek uit de Sovjet-Unie, en voorziet momenteel in circa 40 procent van het Hongaarse elektriciteitsverbruik.

De nieuwe reactoren moeten in 2030 klaar voor gebruik zijn. De bouw ervan is bedoeld om het energieaanbod in Hongarije voor de lange termijn veilig te stellen, zegt de Hongaarse buitenlandminister Peter Szijjarto in een bericht op Facebook. "Op deze manier beschermen we Hongaren voor schommelingen in de energieprijzen."

Controversieel project

Hongarije is lid van de Europese Unie, die de afgelopen maanden verschillende economische sanctiepakketten tegen Rusland heeft ingesteld vanwege de oorlog in Oekraïne. Deze sancties zijn onder meer bedoeld om te voorkomen dat Europese lidstaten de Russische schatkist vullen met geld dat wordt gebruikt om de oorlog te financieren.

De Russische kernindustrie valt niet onder de sanctiepakketten, dus er worden geen regels geschonden. Bovendien is de Hongaarse premier Orbán altijd kritisch geweest over de sancties. Dat hangt samen met de nauwe banden tussen Rusland en Hongarije.

In Finland zou de bouw van een vergelijkbaar kerncentraleproject van start gaan, maar die heeft de Finse regering geannuleerd toen Rusland Oekraïne binnenviel.