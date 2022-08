Kijkers redden Teletekst Omroep West

Omroep West blijft doorgaan met Teletekst. De regionale omroep maakte aan het begin van de zomervakantie bekend dat het overwoog te stoppen met de dienst. Dat leidde tot honderden verontwaardigde reacties.

Volgens Omroep West zouden in een tijd van online nieuws niet veel gebruikers Teletekst missen. Ook zou het afschaffen de redactie "lucht geven."

Dat leidde tot een stroom aan reacties, via de mail, brief of telefoon. "Via de mail ontvingen wij 1053 reacties, telefonisch ging het om enige tientallen gesprekken en ook per brief liet u zich niet onbetuigd", schrijft hoofdredacteur Henk Ruijl van Omroep West in een brief op hun website.

Venster op de wereld

Zo kwamen mensen niet alleen voor zichzelf in actie, maar ook voor anderen, schrijft Ruijl. "Ik mocht verhalen ontvangen waarin u bijvoorbeeld beschreef hoe 'uw buurvrouw', 'uw goede bekende' of 'uw vader' Teletekst zou gaan missen. Het ging geregeld om heel schrijnende situaties, waarin Teletekst nog het enige venster van de betrokkene op de wereld is."

Ook vanuit de gevangenis werd gereageerd, aldus Ruijl. "Ik zeg dank aan de gedetineerden, die mij uit meerdere instellingen wezen op het Teletekst-gebruik onder deze doelgroep." Internet is in gevangenissen niet toegestaan, dus is Teletekst via de tv een alternatief.

Ruijl was verrast door de hoeveelheid reacties. "Juist in deze tijd van online nieuwsvoorziening vervult Teletekst, zo bleek, voor velen van u een belangrijke rol", schrijft hij. "Wij zijn niet in staat om het gebruik van Teletekst (anders dan bij radio, televisie, of website) te meten, maar uit uw reacties blijkt dat wij het bepaald niet voor niets doen."

Niet stoppen maar investeren

Daarom heeft de regionale omroep besloten niet te stoppen met Teletekst, maar er juist in te investeren. "Als redactie zijn we ervan overtuigd geraakt dat wij ook via Teletekst heel veel mensen nog altijd kunnen bereiken en we gaan dat zo actueel mogelijk doen, beter dan we deden."

Jurriën Beerda van Ouderenbond ANBO vindt de beslissing van Omroep West een positieve ontwikkeling. "Niet zozeer omdat het altijd slecht is als zaken verdwijnen, maar vooral omdat de omroep aan hun achterban heeft gevraagd wat ze er van vinden vóórdat de stekker eruit werd getrokken."

Begin jaren 80 begon de NOS in Nederland met Teletekst, naar Brits voorbeeld.