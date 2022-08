Toornstra blijft rustig in verhit Utrecht: 'Ik zie nog geen vuiltje aan de lucht'

"Leuk toch?" Toornstra kan de aanmoediging wel waarderen. Het tekent ook de manier waarop hij de Kuip achter zich gelaten heeft. "Inderdaad. Ik was ook benieuwd naar de reacties op mijn keuze. Maar ik moet zeggen: die waren geweldig. Daar prijs ik mij ook zeer gelukkig mee. Het voelt alsof het mij wordt gegund. Ook vanuit de club. Dat is hartstikke fijn."

Het zou een fraaie entree betekenen voor de aanwinst van het teleurstellend aan de competitie begonnen Utrecht, maar er speelde zeker ook eigenbelang mee bij de Feyenoord-fans. Zondag is immers Ajax te gast in de Galgenwaard.

De eerste drie wedstrijden van de competitie moest hij het doen met invalbeurten. Zulke periodes had hij vaker meegemaakt en telkens wist de mannetjesputter zich weer in de basis terug te knokken. "Maar nu was het een van de eerste keren dat ik echt dacht dat het kwartje misschien wel de verkeerde kant op zou kunnen vallen. En dan neem ik liever aan de voorkant al het stuur in handen."

"Het is niet dat ik mij niet gewaardeerd voelde, hoor. Dat was het niet. Maar uiteindelijk begin je met voetballen omdat je iedere week lekker op dat veld wil staan en negentig minuten wil draven."

Supportersrellen

Dat was FC Utrecht kennelijk ook ter ore gekomen. Het hengelde hem met succes binnen. Toornstra vormt een welkome aanvulling voor de ploeg die onder de nieuwe trainer Henk Fraser met twee punten uit drie duels een tegenvallende competitiestart beleefde. De 0-0 in de eerste thuiswedstrijd tegen SC Cambuur leidde zelfs al tot supportersrellen.

"We zijn hartstikke blij met hem, iedereen", bevestigt Fraser. De oefenmeester somt zonder moeite op wat de 33-jarige middenvelder aan zijn elftal kan toevoegen.

"In ieder geval flair, in ieder geval kwaliteiten, zoals zijn trap, zijn inzicht en de rust die hij heeft in zijn spel. Ervaring ook. Hij is het type speler dat een groep kan helpen. Maar het belangrijkste voor mij is dat hij een voorbeeld is. Een voorbeeld voor de groep: hoe hij traint, hoe hij als persoonlijkheid is."