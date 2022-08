Stijn & Stoffel zien het wel goedkomen met hun Spa-Francorchamps

De Belgische grand prix breekt dit weekend records. De Formule 1 racet in een uitverkocht huis boordevol Verstappenfans. Een week voor de grand prix van Nederland kleurt ook Spa oranje. Onze zuiderburen zijn in de Ardennen stevig in de minderheid: slechts tien procent van de bezoekers is Belg. Ondanks de enorme publieke belangstelling staat Spa onder druk. De F1-leiding flirt openlijk met circuits buiten Europa en aast op lucratievere deals. Eerder deze maand werd de Franse grand prix al weggestreept. Ook klassieker Monaco is onzeker. België concurreert met het Zuid-Afrikaanse Kyalami. Max Verstappen zou het schrappen van Spa-Francorchamps een aderlating vinden. Het is zijn favoriete circuit. De regerend F1-kampioen is in goed gezelschap. "Elke coureur die ik ken, zet dit circuit in de topdrie. Spa is heel puur. Een circuit met historie en karakter", schetst Mercedes-reservecoureur Stoffel Vandoorne.

Quote Ik snap dat overal geld mee gemoeid is, maar een klassieker als deze moet je behouden. Stoffel Vandoorne

De Vlaming roemt de combinatie van vloeiende, pijlsnelle bochten, hoogteverschillen en grillige weersomstandigheden. "Het gaat op en neer als een achtbaan. Hier wordt elke fout afgestraft", zegt de kersverse wereldkampioen Formule E. Vandoorne zou het onbegrijpelijk vinden als Spa van de F1-kalender valt. "Ik snap dat overal geld mee gemoeid is, maar een klassieker als deze moet je behouden." Grondige facelift Afgelopen jaar is keihard gewerkt om Spa-Francorchamps toekomstbestendig te maken. Bij de hoofdentree en ter hoogte van de fanzone valt het meteen op: het circuit heeft een grondige facelift gehad. Bovenaan de legendarische bochtencombi Eau Rouge-Raidillon moest een historische villa wijken voor een permanente tribune, maar er is ook asfalt gesneuveld. Uitloopstroken werden grindbakken. Verstappen is lovend. "Het ziet er erg goed uit. De baan is wat meer old school dan voorheen."

Toch wankelt Spa. Het F1-contract van de Belgische grand prix loopt af en de race ontbreekt op de conceptkalender voor 2023. Organisator Stijn de Boever weegt zijn woorden. "De komende weken en maanden worden cruciaal. We zijn redelijk positief gestemd, maar we zitten al lang in onzekerheid", zegt de commercieel directeur van GP-promotor Spa Grand Prix. "Het is spijtig dat we zo hard moeten vechten. Het voelt ook onrechtvaardig. Deze baan zit in het DNA van de F1." Indianenverhalen De toekomst zag er somber uit, maar het tij lijkt gekeerd. Ook de commercieel directeur heeft gehoord wat F1-topman Stefano Domenicali zich dit weekend liet ontvallen. "Er circuleren veel indianenverhalen over de toekomst van deze grand prix. Ik zou met dat soort publicaties en beweringen erg voorzichtig zijn", zei de Italiaanse F1-preses tegen journalisten. "Meer kan en wil ik er nu niet over zeggen." De boodschap is duidelijk: Spa is nog lang niet afgeserveerd.

Stefano Domenicali - AFP

"Domenicali's woorden zijn muziek in mijn oren. Een zeer positieve boodschap, maar dat betekent niet dat we al rond zijn. De pers trekt vaak te snel conclusies", reageert De Boever. "De F1-top is erg tevreden over wat we hier hebben neergezet. Dat voelt goed, maar het is geen handtekening." De Boever wijst op de facelift, het entertainment en de frisse wind. "We hebben het roer omgegooid. Spa is in alle opzichten een stuk moderner geworden. We willen groeien en weten waar we voor vechten. In een straal van zestig kilometer zitten alle hotels vol. De economische impact is gigantisch. Dat gaat om tientallen miljoenen, dus we doen alles om de grand prix te behouden. Liefst elk jaar, maar als het echt niet anders kan gaan we ook akkoord met een roulatie. Liever eens in de twee jaar dan niets." Beloning De Boever beaamt dat de racefans een beloning verdienen voor de flater in 2021. Toen viel de grand prix letterlijk in het water: na urenlang wachten en uiteindelijk een paar rondjes achter de safety car bleek de baan onbegaanbaar. Max Verstappen werd afgevlagd als winnaar, maar het leeuwendeel van het publiek was al afgedropen. "De kater van dat weekend blijft levenslang in ons geheugen. Het was een drama voor de fans en voor ons personeel. Heel moeilijk te slikken, maar we willen ons revancheren. Met een beetje regen. Dat hoort bij dit circuit, maar niet zoveel als vorig jaar; 2021 was niet normaal."

Vorig jaar regende het flink in Spa - AFP

Spa Grand Prix heeft een poging gedaan om de gedupeerde fans tegemoet te komen. "We hebben dit weekend een gratis evenement voor hen georganiseerd met historische F1-auto's. Fans konden in hotlaps met racewagens mee en er was een stuntman. De belangstelling was groot en het was fijn iets terug te doen." Een financiële compensatie bleek niet haalbaar. "We hadden dat wel willen doen, maar dat wordt heel snel heel duur. Compenseren kost miljoenen. Dat kunnen we ons niet permitteren. We maken hier geen winst." Overmacht De Boever wijst op overmacht. "We konden er niet veel aan doen. Als je op skivakantie gaat en er ligt geen sneeuw, is dat ook een lastig verhaal. We weten dat de fans geen leuk raceweekend hebben gehad. Het was geen goede show, maar gelukkig kunnen we het nu rechtzetten en zijn we uitverkocht. Elke dag honderdduizend bezoekers. Dat is hier nog nooit gebeurd."

Stoffel Vandoorne - AFP