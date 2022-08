'Mexicaanse studenten pas dagen na ontvoering vermoord door leger'

Van de 43 studenten die in 2014 verdwenen bij een beruchte kidnapping in Mexico, waren er zeker zes nog enkele dagen later in leven. Volgens onderzoekers tipten anonieme getuigen destijds dat de jongemannen nog leefden, maar dat ze later op bevel van een kolonel zijn vermoord. Daarmee wordt er voor het eerst een concreet verband gelegd tussen het leger en de verdwijning, zoals nabestaanden al jaren zeggen.

De studenten werd acht jaar geleden bij de stad Iguala tegengehouden toen ze gezamenlijk onderweg waren naar een herdenking. De hoofdaanklager concludeerde destijds al snel dat ze waren ontvoerd door een drugsbende die meende met rivalen te maken te hebben. Hun lichamen werden verbrand op een vuilstortplaats. Van slechts drie slachtoffers werden resten teruggevonden.

Nabestaanden hadden meteen grote twijfels bij dat verhaal en zeiden dat plaatselijke, regionale en nationale autoriteiten betrokken waren geweest bij de verdwijning. De linkse studenten zouden als subversief zijn gezien en daarom uit de weg zijn geruimd.

Kolonel betrokken bij moorden

De zaak wordt inmiddels opnieuw onderzocht. Vorige week werd al de betrokken hoofdaanklager opgepakt omdat hij de zaak in de doofpot zou hebben willen stoppen. Ook zijn er arrestatiebevelen uitgevaardigd voor 20 militairen, 5 ambtenaren, 44 politieagenten en 14 bendeleden.

Op een persconferentie over de voortgang van het onderzoek onthulde de onderminister van Binnenlandse Zaken nieuwe details over het lot van de ontvoerden. Een anonieme beller waarschuwde indertijd het alarmnummer dat zes studenten al dagenlang werden vastgehouden in een loods.

In een rapport over de zaak wordt de betrokkenheid van de kolonel genoemd, de bevelhebber van een legerbasis in de stad waar de 43 verdwenen. "Op 30 september meldde de kolonel dat zij alles zullen opruimen en zich al bemoeid hebben met de zes studenten die nog in leven waren."

Het is niet duidelijk of er een aanhoudingsbevel is voor deze kolonel, José Rodriguez Pérez. Defensie heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

Herdenkingsmars

De families van de studenten voelen zich eindelijk gehoord. Zij zeggen al jaren dat het leger op zijn minst heeft weggekeken bij de moorden en meewerkte aan de doofpot. Nu blijkt de betrokkenheid veel verder te zijn gegaan. "Het was echt een verrassing. Eindelijk geven zij ook toe dat de staat er vanaf het begin af aan bij betrokken was."

Ouders van de vermisten hielden gisteravond, in de stromende regen, een herdenkingstocht voor de groep studenten, zoals ze elke maand deden sinds 2014. Ze droegen borden met foto's van de vermisten en protestborden dat de staat verantwoordelijk is voor hun verdwijning.

De nabestaanden hopen dat er op de militaire basis kan worden gezocht naar de vermisten. "Moeders en vader verdienen onomstotelijk bewijs van wat er met hun kinderen is gebeurd."