Van de Zandschulp kansloos onderuit in halve finales Winston-Salem

Tennisser Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de finale van het ATP-toernooi van Winston-Salem te bereiken. De nummer 23 van de wereld verloor in de Verenigde Staten met 0-6, 4-6 kansloos van Adrian Mannarino (ATP-65).

De Fransman, die in de eerste ronde vier matchpoints had overleefd tegen de Australiër Christopher O'Connell, begon sterk en stond in de eerste set slechts drie punten af op eigen service. In set twee bood Van de Zandschulp meer tegenstand, maar hij kreeg geen enkele breekkans en leverde op 4-4 zijn opslag in.

Mannarino, die op de US Open tegen Gijs Brouwer speelt, is de vijfde Fransman die in Winston-Salem de finale haalt, maar nog nooit pakte een Fransman de titel. In de finale wacht de Serviër Laslo Djere.