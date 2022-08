Brouwer naar hoofdtoernooi US Open, debuteert op grand slam

Tennisser Gijs Brouwer heeft voor het eerst het hoofdschema van een grandslamtoernooi bereikt. De nummer 184 van de wereld won in de laatste kwalificatieronde voor de US Open met 7-6 (3), 3-6, 6-2 van de Brit Paul Jubb.

Brouwer, die eerder dit jaar in zijn geboortestad Houston zijn debuut maakte op een ATP-toernooi en daar de kwartfinales haalde, neemt het dinsdag in de eerste ronde op tegen Adrian Mannarino.

Voor informatie over de Fransman kan de 26-jarige Brouwer terecht bij Botic van de Zandschulp. Bij het ATP-toernooi in Winston-Salem boog Nederlands beste tennisser (ATP-23) namelijk in de halve finales met 6-0, 6-4 voor Mannarino, de nummer 65 van de wereld.

Qualifiers

Van de Zandschulp en Tim van Rijthoven weten inmiddels tegen welke qualifier ze gaan spelen in New York. Van de Zandschulp treft de Tsjech Tomas Machac (ATP-126) en Van Rijthoven de Chinees Zhang Zhizhen (ATP-138). Beiden spelen maandag al.

De andere Nederlanders in het enkelspel wisten al wie hun tegenstanders zijn. Tallon Griekspoor (ATP-46) speelt tegen de Argentijn Federico Coria (ATP-78) en Arantxa Rus, de nummer 96 van de wereld, treft de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA-31).