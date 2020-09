Wekdienst 11/9: Demonstratie voor Moria • Actie reisbranche in Den Haag

De reisbranche demonstreert - ANP

Goedemorgen! Vandaag gaan medewerkers van de reisbranche naar Den Haag om aandacht te vragen voor de problemen in de reissector. In Utrecht is een demonstratie waarin aandacht wordt gevraagd voor de situatie in het Griekse kamp Moria. De zon schijnt vooral in het zuiden uitbundig. Er is weinig wind en de temperatuur stijgt tot 20 graden in het noorden en 24 in zuidoosten.

Weerplaza - Weerplaza

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In Utrecht is vanmiddag een demonstratie op het Domplein vanwege de branden die kamp Moria op Lesbos in de as legden. De demonstranten vinden dat de Nederlandse regering Griekenland moet steunen en migranten op moet nemen.

In Iran wordt de tweede ronde van de parlementsverkiezingen gehouden, na bijna een half jaar uitstel. De meer progressieve partijen zijn uitgesloten van de verkiezingen, de oppositie heeft daarom de bevolking opgeroepen tot een stemboycot.

Medewerkers in de reisbranche komen met een rolkoffer naar Den Haag om aandacht te vragen voor de "benarde economische situatie" waarin de reissector zich bevindt.

En de dertiende etappe van de Tour de France staat op het programma. Die gaat van Châtel-Guyon naar Puy Mary Cantal en is 191 kilometer lang.

Wat heb je gemist? Het besluit van de regeringspartijen om 100 migranten uit vluchtelingenkamp Moria op te vangen, leidt tot heftige discussies. Gisteren besloten VVD, CDA, D66 en ChristenUnie 100 mensen uit Moria op te vangen, onder wie 50 kinderen jonger dan 14 jaar. Dit aantal wordt afgetrokken van de afgesproken 500 vluchtelingen aangewezen door de UNHCR. Oppositiepartijen zijn er niet over te spreken. De PVV vindt dat het kabinet niemand moet opnemen. GroenLinks, Denk, SP en PvdA willen juist dat Nederlandt 100 mensen éxtra gaat opvangen en noemen de afspraak een sigaar uit eigen doos en "koehandel". Vluchtelingenorganisaties noemen het besluit "beschamend". De afspraak betekent dat er honderd andere vluchtelingen minder naar Nederland kunnen komen, zegt directeur van Stichting Vluchteling Tineke Ceelen.

Ander nieuws uit de nacht: Man rijdt met busje in op politie-auto in Amsterdam: Daarna is de verdachte weggereden en heeft daarbij twee politiemotoren overreden. Op de motoren zaten geen bestuurders.

500.000 mensen geëvacueerd in Oregon vanwege bosbranden: Zeker vier mensen kwamen om het leven in de staat, in het noordwesten van het land, waar al dagenlang meerdere grote natuurbranden woeden.

Weer strandt recordjacht Williams in het zicht van de US Open-haven: De 38-jarige Amerikaanse verloor de halve finales van de US Open van de Wit-Russische tennisster, Viktoria Azarenka.

En dan nog even dit Bijzondere beelden gisteravond: luchtballonen die in verschillende steden op ongebruikelijke plaatsen landden, zoals op een kruispunt, op een bouwterrein en in een stadspark. Het was geen vooropgezet plan. In Den Bosch koos de eigenaar zijn ballon te laten neerkomen op een druk verkeerspunt, dicht bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. In Utrecht scheerde een ballonvaarder vlak over de gebouwen heen, voordat hij op een bouwterrein terechtkwam:

In Eindhoven kwam een luchtballon in een park in een woonwijk neer, bij de Maasplassen in de buurt van Thorn kwam een ballon bijna in het water terecht, maar door flinke hete lucht bij te pompen, werd voorkomen dat de inzittenden natte voeten kregen.

Volgens de eigenaar van de ballon die op het kruispunt in Den Bosch landde, draaide de wind onverwachts en kozen ze daarom te landden op de ongebruikelijke plek.