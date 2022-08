'Chauffeur die inreed op terras Brussel boos door nieuw circulatieplan'

De man die gisteren met grote vaart inreed op terrassen in Brussel zou gefrustreerd zijn geweest vanwege het nieuwe circulatieplan in de Belgische hoofdstad. "Zijn stoppen sloegen door", meldt de krant Het Laatste Nieuws op basis van niet nader beschreven bronnen.

De chauffeur reed kort voor 13.00 uur met grote snelheid door een winkelstraat in het centrum van Brussel. Daarbij raakte hij meerdere terrassen. Zes mensen raakten lichtgewond.

De politie heeft nog niet gereageerd op het verhaal in de krant. Gistermiddag zei een woordvoerder dat er nog geen verklaring was voor het rijgedrag van de chauffeur.

"De feiten doen natuurlijk denken aan aanslagen, zoals ze gebeurd zijn in het buitenland, maar dat is niet de enige piste", verklaarde een politiewoordvoerder. Volgens haar kon er ook sprake zijn van een verkeersongeluk of een ander motief. "We moeten verder het onderzoek afwachten vooraleer daar verder uitsluitsel over gegeven kan worden."

Vastgelopen in de binnenstad

Doordat een getuige een deel van het kenteken had onthouden, kon de politie via bewakingscamera's de vluchtroute van de verdachte herleiden. Hij werd enkele uren na het incident bij het huis van een zus in Antwerpen gearresteerd. Hij is inmiddels verhoord. Kort na het incident was het busje al enkele straten verderop teruggevonden.

Volgens Belgische media gaat het om een 28-jarige man van Turkse afkomst. Hij is een bekende van de politie, maar waarom is niet medegedeeld. Hij zou niet bekendstaan als geradicaliseerd of terreurverdachte.

Het Laatste Nieuws meldt vanmorgen dat de man gistermiddag bij zijn werk als koerier was vastgelopen in de Brusselse binnenstad. Op de plek van het incident belemmeren een drukke winkelstraat, verkeerspaaltjes en grote bloembakken het verkeer. De man zou daarom "bruusk rechtsomkeer" hebben gemaakt en vol gas zijn teruggereden.

"Ik zag een voertuig in volle snelheid op ons afkomen. Alles wat hij kon raken, nam hij gewoon mee", zegt een ooggetuige in de Belgische media. "Hij kwam recht op ons af en we hebben moeten springen voor ons leven. Het was verschrikkelijk. Mensen waren in paniek en begonnen te schreeuwen."

Op camerabeeld uit de straat is te zien hoe terrasgasten aan de dood ontsnapten: