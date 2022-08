Wekdienst 27/8: Nieuwe kardinalen in Rome • Utrecht gaat 'plandelen'

Goedemorgen! In het Vaticaan krijgen 20 bisschoppen de hogere rang van kardinaal en in Utrecht gaan inwoners massaal de strijd aan met zwerfafval.

Eerst het weer: vaak is het zonnig, maar soms zijn er ook wolkenvelden. Regen valt er vandaag opnieuw niet. Vanwege een noordenwind is het minder warm vergeleken met de voorgaande dagen. Het wordt 21 tot 24 graden. De komende dagen verandert het weerbeeld nauwelijks.

Dat gebeurde nadat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd alarm had geslagen over de gezondheidssituatie in het overvolle Ter Apel, waar de afgelopen nachten steeds honderden asielzoekers buiten moesten slapen. Volgens de inspectie is er een totaal gebrek aan hygiëne op het terrein en was "onmiddellijk ingrijpen" daarom noodzakelijk.

Honderden asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar andere locaties in Nederland gebracht. Het gaat om plekken in Utrecht, Stadskanaal, Zuidbroek, Almere en Groningen, zegt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Naar schatting 400 mensen zijn weggebracht.

En dan nog even dit...

In de Flevoland is gisteren een nieuw windpark geopend. Het wordt het grootste windpark van Nederland genoemd en moet rond de 300.000 huishoudens van groene stroom voorzien. De 83 windturbines in Zeewolde zijn in handen van ruim 200 boeren en andere omwonenden.

Regina de Groot is een van hen: "We hebben dit met elkaar gedaan, dat is gewoon geweldig. Met zoveel boeren hebben we de neuzen dezelfde kant op gekregen. Daarnaast geeft het een aanvulling op je inkomsten. Dat is ook fijn", zegt ze tegen Omroep Flevoland.