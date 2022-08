Rusland blokkeert slotverklaring kernwapenconferentie VN

Na bijna vier weken is een conferentie over het VN-verdrag tegen kernwapens geëindigd zonder slotverklaring. Rusland sprak een veto uit tegen het document.

De top in New York ging over het Non-Proliferatieverdrag, waarin landen ruim vijftig jaar geleden onder meer afspraken om het bezit van atoomwapens te beperken en kernenergie alleen te gebruiken voor vreedzame doeleinden. 191 landen hebben het geratificeerd. Eens in de vijf jaar komen ze bij elkaar om de tekst te herzien.

De conferentie van dit jaar werd overschaduwd door de Russische invasie in Oekraïne. Rusland heeft niet alleen verhulde nucleaire dreigementen geuit tegen het Westen, er is ook vrees voor een kernramp bij de door Russische militairen ingenomen Zaporizja-kerncentrale.

Teleurstelling

De top, die op 1 augustus begon, werd gisteren afgesloten zonder resultaat. De voorzitter van de conferentie, de Argentijn Zlauvinen, zei niet op welke inhoudelijke details het precies was misgegaan, maar sprak wel zijn diepe teleurstelling uit.

Zlauvinen zei dat hij had gehoopt op een "vooruitstrevend resultaat" op een moment in de geschiedenis "waar onze wereld steeds meer wordt geteisterd door conflicten en door het groeiende vooruitzicht op een ondenkbaar geachte kernoorlog".

De Russische afgevaardigde zei na de top dat hij eveneens teleurgesteld is dat de deelnemers geen consensus hadden bereikt. Volgens hem waren er vijf punten waarmee Rusland niet akkoord kon gaan, zonder daarbij details te geven.