Evacuaties uit Ter Apel na hygiënenoodkreet inspectie

Honderden asielzoekers zijn de afgelopen avond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar andere locaties in Nederland gebracht. Het gaat om plekken in Utrecht, Stadskanaal, Zuidbroek, Almere en Groningen, zegt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Naar schatting 400 mensen zijn weggebracht.

Dat gebeurde nadat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) alarm had geslagen over de gezondheidssituatie in het overvolle Ter Apel, waar de afgelopen nachten steeds honderden asielzoekers buiten moesten slapen. Volgens de inspectie is er een totaal gebrek aan hygiëne op het terrein en was "onmiddellijk ingrijpen" daarom noodzakelijk.

Een woordvoerder van het COA zegt dat de druk door het inspectiebezoek zodanig was opgelopen dat voor de asielzoekers andere opvangplekken zijn gevonden. Hoelang de overgeplaatste asielzoekers elders terechtkunnen, is nog niet bekend. Volgens de woordvoerder gaat het in Stadskanaal en Zuidbroek om één nacht; op de andere plekken kunnen de asielzoekers langer blijven.

Volgens het COA wil een deel van de asielzoekers in Ter Apel daar nog altijd niet weg, uit angst om later weer achteraan te moeten sluiten in de registratieprocedure. Een woordvoerder van Vluchtelingenwerk zegt tegen het ANP dat er vijftig tot tachtig mensen zijn achtergebleven.

Erbarmelijke omstandigheden

Inspecteurs van de IGJ bezochten overdag het terrein rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar verbleven toen zo'n 700 asielzoekers, volgens de inspectie "onder erbarmelijke omstandigheden". De inspecteurs spreken van "gebrek aan drinkwater, (schone) toiletten, douches, wasgelegenheid en beschutting". Daardoor bestaat het risico op uitbraak en verspreiding van infectieziektes, vrezen ze.

De inspectie riep op de voorzieningen onmiddellijk te verbeteren. "Voldoende water, sanitaire voorzieningen en beschutting zijn daarvoor cruciaal. Ook bij het verplaatsen van mensen naar opvanglocaties moet rekening gehouden worden met het uitbreken en verspreiden van infectieziekten."