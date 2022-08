Koplopers PEC Zwolle en FC Eindhoven lopen uit, Beugelsdijk pakt direct geel bij debuut

Dat lukte niet, maar gescoord werd er wel. Jordy Tutuarima kreeg de bal voor zijn voeten en was trefzeker. Daarna was het de beurt aan Mrkonjic die PEC Zwolle al voor rust op een 3-0 voorsprong bracht.

In Zwolle lag de bal na negen seconden al in het net. De thuisploeg deed met een klassiek aftrapdoelpunt - balletje terugleggen en het strafschopgebied intrappen, zoals Sparta twee weken geleden ook al deed - een poging het record voor snelste doelpunt te verbreken.

Samen met FC Eindhoven, dat ook vandaag won, nemen de twee koplopers afstand van naaste concurrenten Roda JC en Jong AZ. Heracles Almelo is voorlopig ook nog foutloos, maar komt maandag pas in actie in de vierde speelronde.

PEC Zwolle heeft in de eerste divisie zijn vierde duel op rij gewonnen. In eigen huis werd het tegen Jong PSV 4-2, dankzij twee doelpunten van de Kroaat Tomislav Mrkonjic.

Niet alleen PEC is dit seizoen nog foutloos gebleven, ook Eindhoven is bezig aan een goede reeks. De ploeg trof Jong AZ in een rechtstreeks duel en hoewel het meeste balbezit voor de Alkmaarders was, waren de kansen vooral voor Eindhoven. Ozan Kökcü, oudere broer van Feyenoorder Orkun, kopte de Brabanders naar de drie punten: 1-0.

Roda JC verloor met 1-3 van NAC Breda en in het duel tussen Telstar en Helmond Sport ging Telstar er met de punten vandoor.

Tom Beugelsdijk debuteerde in het shirt van Helmond. De verdediger ruilde deze zomer de eredivisie in voor de eerste divisie. Beugelsdijk stond nog maar tien minuten op het veld of hij had zijn eerste gele kaart al te pakken.