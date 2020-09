Verstappen heeft punt gemaakt: 'Slechter dan Monza gaat het niet worden'

De 22-jarige Nederlander is enthousiast over het glooiende parcours. "Een mooi circuit met hoogteverschil. Supersnel: de vierde versnelling is de laagste die je gebruikt. Niet alleen de coureurs, maar ook de banden gaan het zwaar krijgen. Zeker als het warm wordt."

Een race heeft Verstappen nog nooit gereden op Mugello, maar toch kent hij de baan op zijn duimpje. "Ik heb hier een paar weken geleden met een GT-auto gereden. Dat vond ik belangrijk. Andere coureurs hebben hier al geracet, maar ik was er nog nooit geweest. Zo'n hele dag rijden is de beste manier om het circuit te leren lezen, hoewel je natuurlijk een stuk langzamer rijdt. Het kan ook in de simulator, maar dit is beter."

Het Formule 1-circus heeft zijn tenten opgeslagen in Mugello, een heuvelachtig circuit waar pijlsnelle motorfietsen doorgaans de dienst uitmaken. Toscane stond aanvankelijk niet op de Formule 1-kalender, maar de coronapandemie veranderde alles. Het is de tweede Italiaanse grand prix op rij en komend weekend viert circuiteigenaar Ferrari er zijn duizendste grand prix-deelname.

Max Verstappen gaat zich in het Italiaanse Toscane proberen te revancheren voor de zeperd van Monza. De coureur van Red Bull Racing viel na een moeizame race in de 'Temple of Speed' uit met motorproblemen. "Een weekend om snel te vergeten, maar ik heb er vertrouwen in dat de komende race een goed resultaat oplevert."

Nadeel van het circuit is volgens Verstappen dat inhalen lastig wordt. "In de MotoGP kun je in elke bocht inhalen, maar met een Formule 1-auto is dat een ander verhaal. We rijden andere lijnen. Daarom is het goed dat ik al een eerste indruk heb. En het is belangrijk dat de kwalificatie goed gaat."

Een echte indruk van de onderlinge krachtsverhoudingen heeft Verstappen nog niet. "Hoe we het hier gaan doen? Dat hangt er vooral van af hoe rap we door de snelle bochten kunnen. Ik denk dat we hier fatsoenlijk mee kunnen strijden, maar Mercedes is te snel. Ook hier."

Verstappen vindt het prettig dat het circuit voor nagenoeg alle F1-teams nieuw territorium is. "Iedereen start eigenlijk op nul. Daarom worden de vrije trainingen extra belangrijk. Dan is er werk aan de winkel om de auto zo optimaal mogelijk af te stellen. Er is weinig voorbereidingstijd en we weten weinig. Het is een goede test voor het team. Een uitdaging, maar daar hou ik wel van."