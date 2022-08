Minderjarige asielzoekers slapen op stoelen in kantoor IND in Ter Apel

In het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven sinds dinsdag zo'n vijftig alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv'ers) in het kantoor van de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Er is voor hen op dit moment nergens anders plek.

In die ruimte zijn stoelen, maar er zijn geen matrassen aanwezig om op te slapen, schrijft RTV Noord. Daarnaast is er geen begeleiding aanwezig. Wel krijgen de minderjarigen die er verblijven eten en drinken en kunnen ze naar het toilet. Mogelijkheden om te douchen zijn er niet.

In Ter Apel zitten nu zo'n 350 amv'ers. De driehonderd anderen verblijven in reguliere opvangplaatsen met begeleiding. Zij hebben allemaal een bed en toegang tot sanitaire voorzieningen.

Buiten slapen

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het al maanden overvol. De laatste dagen moesten honderden mensen er buiten slapen.

Vicepremier Kaag noemde het vanmorgen "mensonterend dat mensen in een land als Nederland buiten moeten slapen". Minister De Jonge (Volkshuisvesting) noemde de situatie in Ter Apel "onverteerbaar". "We zúllen met een oplossing moeten komen."

Artsen zonder Grenzen

De internationale hulporganisatie Artsen zonder Grenzen heeft sinds gisteren een team in Ter Apel dat zorg levert aan asielzoekers die vanwege het gebrek aan opvangplaatsen buiten de poort moeten blijven.

Het team heeft vandaag tachtig mensen behandeld, meldt een woordvoerder. Het gaat daarbij onder meer om verwaarloosde verwondingen en huidinfecties.