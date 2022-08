Schitterende vrije trap Duarte niet genoeg voor Groningen op bezoek bij NEC: 1-1

NEC heeft in eigen huis op het nippertje een nederlaag tegen FC Groningen weten te voorkomen in de eredivisie. In eigen huis kwam de ploeg van Rogier Meijer vlak voor tijd langszij: in de Goffert werd het in een weinigzeggende wedstrijd 1-1.

Vanaf het eerste fluitsignaal tot aan de rust gebeurde er vrij weinig in de Goffert. De thuisploeg had wel het betere spel, maar tot echt grote kansen leidde dat niet.

Hoewel de strijdlust wel te zien was, kwam het duel eigenlijk nooit echt los. Arbiter Allard Lindhoudt hield ondanks de felle strijd de kaarten lang op zak. Tot hij na bijna een uur spelen niet anders meer kon dan FC Groningen-speler Tomáš Suslov geel geven nadat hij met een gestrekt been was ingekomen op Mikkel Duelund.

Vlam in de pan

Niet lang daarna sloeg bij Oussama Tannane van NEC de vlam in de pan. Hij zocht de confrontatie met Neraysho Kasanwirjo, beiden werden voorzien van een gele kaart door Lindhoudt.