Architect Turkijedeal: 'Opschorten verplichting Turkijedeal is schadelijk én schandelijk'

In 2016 sloten de Europese Unie en Turkije een akkoord met als doel: een cruciale omslag in de vluchtelingencrisis. Het moest een einde maken aan de illegale en chaotische migratie van Turkije naar Griekenland.

Hij noemt het schandelijk en zelfs schadelijk voor Nederland om zich niet aan de afspraken te houden. "We moeten ons grote zorgen maken over onze houding tegenover mensen die vluchten. Het verzet tegen asielzoekers neemt overal toe. Een rijk EU-land dat niet bereid is om kleine aantallen mensen op te nemen, dat geeft ook Turkije geen goed voorbeeld."

Migratie-expert Gerald Knaus is de architect van de 'Turkijedeal'. Hij bedacht de overeenkomst die een einde moest maken aan de enorme migratiestroom richting Europa. Hij noemt het besluit van het kabinet "symboolpolitiek". "En niet erg constructief, omdat de aantallen vluchtelingen niet erg hoog zijn. Er is absoluut geen sprake van een noodsituatie, dus het is mij een raadsel waarom er ineens een crisis is in Nederland."

Nederland schort tijdelijk de verplichting op om elk jaar 1000 vluchtelingen uit kampen in Turkije over te nemen, een Europese afspraak uit de zogenoemde 'Turkije-deal'. Dat zou volgend jaar tot 1000 minder asielzoekers moeten leiden.

Vanaf dat moment gold dat iedere Syriër die 'irregulier' naar Griekenland reisde, niet meer kon doorreizen. De Syriërs kregen wel de mogelijkheid om asiel aan te vragen in Griekenland. Als ze dat niet deden, of als het asielverzoek niet werd gehonoreerd, werden ze teruggestuurd naar Turkije.

Inhaaleffect

De situatie in Nederland is als het gaat om de opname van vluchtelingen nauwelijks problematisch. Andere EU-landen nemen veel meer mensen op. Een land als Duitsland krijgt, ook afgezet tegen het aantal inwoners, meer asielaanvragen. "En in Oostenrijk hadden ze de afgelopen vier jaar een zeer conservatieve regering, zelfs een extreemrechtse minister, maar het land gaf bescherming aan 56.000 mensen en in Tsjechië vangen ze meer dan 415.000 Oekraïners op", zegt Knaus.

Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek ziet in Nederland een stabiel aantal asielzoekers. De aantallen waren in 2014 en 2015 veel hoger. "Je ziet een continue instroom van 7500 mensen per kwartaal", zei demografisch onderzoeker Ruben van Gaalen deze week op NPO Radio1. Dat gaat om asielaanvragen plus nareizigers die tijdens de coronajaren niet konden komen. "Het is een soort inhaaleffect."

De afbouw van opvanglocaties ziet het CBS als belangrijke oorzaak voor de huidige asielcrisis. Begin 2020 spraken gemeenten, het kabinet en opvangorganisatie COA met elkaar af om flexibeler te gaan werken. Er zouden meer kleine opvanglocaties komen, zoals de gemeenten graag willen. Maar daar komt tot nu toe nog steeds weinig van terecht.