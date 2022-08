Rangers in Zuid-Afrika krijgen lesje crime scene investigation om stropers te pakken

Andro Vos, oud-medewerker van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), staat in een grote loods zo'n anderhalf uur rijden van Kaapstad naast een neushoorn. Het ziet er levensecht uit, en dat is het ook. "Dit dier is gestroopt in een wildpark niet ver van hier. We hebben de huid gekregen. We willen dat het allemaal zo echt mogelijk is. Er komen ook nog kogelgaten in."

Het dier is er neergelegd om cursussen te geven over het verzamelen van forensische sporen op plaatsen waar gestroopt is. Verderop ligt een dode giraffe en aan de andere kant van de loods een leeuw. Ook is er een tent, een huis en een auto van een stroper.

Dit is de net geopende Wildlife Forensic Academy, een Nederlands-Zuid-Afrikaans initiatief, waar onder meer parkwachten en studenten gaan trainen. Vos kreeg het idee toen hij twaalf jaar geleden tijdens een werkbezoek aan Zuid-Afrika werd meegenomen naar een plek waar net een neushoorn was gestroopt. "Ik zag daar rangers rondlopen die veel bewijs vertrapten. En ik besefte dat er een schone taak voor me lag. Dat ik een bijdrage kan leveren aan beter forensisch onderzoek." Hij sloeg de handen ineen met een Zuid-Afrikaanse dierenarts.