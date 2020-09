Man rijdt met busje in op politie-auto in Amsterdam

In Amsterdam is op het Muntplein een busje meerdere keren ingereden op een politie-auto waar agenten inzaten, meldt de politie op Twitter. Daarna is de verdachte weggereden en heeft daarbij twee politiemotoren overreden. Op de motoren zaten geen bestuurders.

De politie heeft geschoten en er is pepperspray gebruikt om de verdachte onder controle te krijgen. De verdachte is aangehouden en het busje is in brand gevlogen.

De verdachte is niet gewond geraakt, welk letsel de agenten hebben opgelopen wordt onderzocht. Het motief van de chauffeur is nog niet duidelijk.