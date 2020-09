Busje rijdt in op politieauto in Amsterdam, twee agenten gewond

Op een video van een ooggetuige is te zien dat de politie schoten lost:

Een buurtbewoonster zag de aanrijding vanuit haar huis gebeuren. "Het busje raakte de politieauto drie keer. Het was bizar", zegt ze. Op beelden die ze heeft gemaakt, is te zien dat een agent schiet om de bestuurder tot stoppen te dwingen, maar die rijdt door. De bestuurder bleef ongedeerd.

In Amsterdam is op het Muntplein een busje meerdere keren ingereden op een politieauto waar agenten in zaten. De twee agenten in de aangereden politieauto zijn lichtgewond geraakt.

Op de vlucht reed de verdachte zich vast op de Vijzelstraat; daar had de politie met twee motoren een wegblokkade opgeworpen. Ook de motoren werden geraakt, maar daar zaten geen agenten op.

Het busje van de verdachte vloog bij de aanrijding met de politiemotoren in brand. De bestuurder rende daarna weg, maar kon worden opgepakt. "Daarvoor hadden we wel pepperspray nodig", zegt politiewoordvoerder Jelmer Geerds in het NOS Radio 1 Journaal.

Het is niet duidelijk waarom de bestuurder op de agenten inreed. "We gaan hem later vandaag horen en hopen dan duidelijkheid te krijgen", zegt Geerds.

De ravage was groot in de Amsterdamse binnenstad: