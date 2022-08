Bol snelt ook bij Diamond League in Lausanne eenvoudig naar zege op 400 horden

Femke Bol heeft vijf dagen na de voor haar succesvol verlopen EK atletiek ook de zege gepakt op de 400 meter horden in de Diamond League-wedstrijd in Lausanne. De 22-jarige Amersfoortse nam in de laatste meters afstand van haar concurrenten en kwam na 52,95 seconden over de eindstreep. Sifan Hassan eindigde op de 3.000 meter op de vierde plaats.

Bol had bij de EK in München een unieke prestatie geleverd door als eerste vrouwelijke atleet zowel de 400 meter vlak als de 400 meter horden te winnen. Ook won ze goud met de Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter.

Op een persconferentie voorafgaand aan de Diamond League in het Zwitserse Lausanne vertelde Bol 'een beetje moe' te zijn. "Ik voel me nog steeds goed en ben blij, dat helpt ook om de vermoeidheid in mijn benen minder te voelen. Het is een mentale kwestie. Ik moet gefocust blijven."

Strijd met Muhammad blijft uit

En die focus had ze vrijdagavond weer te pakken. Haar start was goed en ze ging soepel over de horden heen. Dalilah Muhammad, een van Bols grote concurrenten op de 400 meter horden, stond eveneens aan de start, maar kon niet meestrijden om de winst. De Amerikaanse nummer twee van de Olympische Spelen en de nummer drie van de WK finishte als zevende.