Vondst topgeheime documenten bij Trump in januari leidde tot huiszoeking

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een gedeeltelijk zwartgelakte versie van het document vrijgegeven dat de basis vormde van de huiszoeking in de villa van oud-president Trump in Florida, eerder deze maand. Daaruit blijkt onder meer dat de FBI verwachtte bewijs aan te treffen dat Trump een overheidsonderzoek probeerde te dwarsbomen.

In het gecensureerde stuk is te lezen dat Trump in januari op verzoek van het Nationaal Archief van de VS vijftien dozen met documenten heeft overgedragen. In veertien daarvan zaten in totaal 184 vertrouwelijke stukken. 92 daarvan waren geheim en 25 zelfs staatsgeheim. De overgedragen dozen met geheime informatie waren aanleiding voor het onderzoek naar Trump, dat deze maand leidde tot de huiszoeking door de FBI.

Een deel van de informatie die al in januari werd ingenomen, is volgens de verklaring gemarkeerd als "HCS", wat betekent dat het gaat om informatie van of over geheime menselijke bronnen die informatie verstrekken aan de Amerikaanse overheid. Dat zijn dus bronnen die voor de VS spioneren en dus persoonlijk in gevaar komen wanneer bekend wordt wie het zijn.

De meeste documenten die destijds bij Trump zijn aangetroffen zijn zo geheim dat slechts een select gezelschap, bijvoorbeeld leden van de legertop of de top van de inlichtingendiensten, toestemming kan krijgen om ze in te zien. Dat moet op speciaal daarvoor aangewezen plekken gebeuren, om de veiligheid te waarborgen. Trumps villa in Mar-a-Lago is daar niet voor aangewezen.