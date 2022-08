Grootste Nederlandse windpark op land geopend in Zeewolde

In de Flevoland is vanmiddag een nieuw windpark geopend. Het wordt het grootste windpark van Nederland genoemd.

De 83 windturbines in Zeewolde zijn in handen van ruim 200 boeren en andere omwonenden. Daarmee is het volgens de initiatiefnemers meteen ook het grootste windpark ter wereld dat volledig eigendom is van mensen uit de directe omgeving, schrijft Omroep Flevoland.

Het idee voor het park ontstond zo'n tien jaar geleden bij een aantal boeren, toen duidelijk werd dat de huidige windmolens in het gebied op termijn moesten verdwijnen. Regina de Groot is een van hen: "We hebben dit met elkaar gedaan, dat is gewoon geweldig. Met zoveel boeren hebben we de neuzen dezelfde kant op gekregen. Daarnaast geeft het een aanvulling op je inkomsten. Dat is ook fijn", zegt ze bij de regionale omroep.

Niet meteen iedereen aan boord

Windpark Zeewolde moet rond de 300.000 huishoudens van groene stroom voorzien. De nieuwe turbines komen in de plaats van zo'n 220 oudere windmolens. Het plan om ze te vervangen door hypermoderne exemplaren viel niet meteen bij iedereen in goede aarde. De discussie ging vooral over de voorwaarden waarop de boeren aan het project konden meedoen.

Ook waren er financiële problemen en zijn er, sinds de turbines draaien, klachten uit de Almeerse wijk Oosterwold over een bromtoon.

Het project laat volgens directeur Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma zien dat windparken niet altijd alleen maar tot weerstand leiden. "Je kunt je boos maken over de komst van een windpark. Je kan het ook als een kans zien, het initiatief nemen en ervoor zorgen dat lasten worden omgezet in lusten. En dat is hier gebeurd", zegt hij.

Energiebedrijf Vattenfall neemt de komende 15 jaar de stroom af van de windboeren van Zeewolde.