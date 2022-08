Klaas Knot: Europese Centrale Bank overweegt forse rentestijging tegen inflatie

Europese centrale bankiers overwegen de rente sneller te laten stijgen om de hoge inflatie aan te pakken. Dat zegt president Knot van De Nederlandsche Bank in een interview met de NOS. Hij pleit voor een verhoging van minimaal een 0,5 procentpunt en mogelijk zelfs 0,75 procentpunt in september.

"Het inflatieprobleem in Europa is op dit moment zo groot dat ik denk dat het onze opdracht is om elke zes weken de rente te verhogen tot het moment dat het inflatiebeeld stabiliseert rond de 2 procent", zegt Knot. De inflatie in de eurozone was in juli gemiddeld 9,8 procent, mede als gevolg van de fors hogere energieprijzen.

Knot is op dit moment in Jackson Hole in de VS. Het jaarlijks symposium daar wordt wel een festival voor centrale bankiers genoemd. De hoofdspreker was vandaag Jerome Powell, president van de Amerikaanse centrale bank.