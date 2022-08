Centrale bank VS: 'rente waarschijnlijk verder omhoog, gaat pijn doen'

De Amerikaanse centrale bank gaat de komende maanden de rente waarschijnlijk verder verhogen. Centralebankpresident Jerome Powell was vanmiddag resoluut in een toespraak op het jaarlijkse economisch symposium in Jackson Hole: de inflatie moet getemd, het liefst terug naar 2 procent.

"De pijn van de hoge inflatie wordt het meest gevoeld door hen die het minst in staat zijn de last te dragen", zei Powell op de tweede dag van het symposium. Een krachtig beleid om die inflatie aan te pakken is volgens hem dan ook nodig.

Maar: een hogere rente zal ook pijn doen voor huishoudens en bedrijven. Een hogere rente zal - zeker als het om een langere periode gaat - leiden tot minder economische groei. En dat kan ontslagen of minder opdrachten betekenen.

Beursvloeren

Powell was vandaag de hoofdact op het symposium dat gekscherend vergeleken wordt met een festival voor centrale bankiers. Over de hele wereld keken investeerders reikhalzend uit naar zijn toespraak. Ze hoopten dat hij een andere toon zou aanslaan. Hogere rente is doorgaans slecht voor de aandelenkoersen.

De resolute toespraak van Powell viel dan ook slecht op de Amerikaanse beurzen. Hij had zijn laatste woorden nauwelijks uitgesproken of de koers van de S&P 500 begon te dalen. Een uur na de spreekbuurt stond de index op -1,5 procent. Ook de Dow Jones en de Nasdaq gingen omlaag.

Europa

De Amerikaanse inflatie bedroeg in juli gemiddeld 8,5 procent. Om die te temmen werd de rente afgelopen maanden al in vier stappen verhoogd tot tussen de 2,25 en 2,5 procent. De volgende verhoging komt eraan in september.

De Europese Centrale Bank (ECB) is tot nu toe nog een stuk terughoudender geweest, hoewel de inflatie in de Eurozone in juli gemiddeld al 9,8 procent was. Diezelfde maand verhoogde de ECB voor het eerst sinds 2011 de rente, met 0,5 procent. De Europese rente is daardoor voor het eerst in acht jaar niet meer negatief.

De rente is nu precies 0 procent. Ook hier wordt in september een nieuwe verhoging verwacht.