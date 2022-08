Man opgepakt na vechtpartij met conducteur op station Hoorn

De politie heeft een 21-jarige man uit Hoorn aangehouden na een gewelddadige confrontatie met NS-personeel op het station in Hoorn.

De man zou gisteravond een conducteur hebben bedreigd en mishandeld. Op beelden die rondgaan op sociale media is alleen te zien dat de conducteur zijn belager slaat, vastgrijpt, boven zijn hoofd tilt en op de grond gooit. De man uit Hoorn is door de politie gehoord en daarna vrijgelaten.

De politie onderzoekt de zaak en kijkt daarbij ook naar de beelden van de vechtpartij.

'We keuren geweld af'

Ook de NS stelt een onderzoek in. "We zijn met de betrokken collega's in gesprek en onderzoeken wat er aan het incident vooraf is gegaan. We stellen voorop dat de NS elke vorm van geweld afkeurt."

Een woordvoerder zegt tegen NH Nieuws dat het niet duidelijk is of de aangehouden man een treinreiziger was. De vechtpartij was buiten de toegangspoortjes.

De verdachte werd hard op de grond gegooid: