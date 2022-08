Kristoff sprint naar ritzege in Ronde van Duitsland, leiderstrui voor Bettiol

De Noor Alexander Kristoff heeft de tweede etappe in de Ronde van Duitsland op zijn naam geschreven. De renner van het Belgische Intermarché was na 200 kilometer de snelste van een uitgedund peloton.

De renners moesten ruim 200 kilometer overbruggen tussen Meiningen en Marburg. Het venijn zat hem in de laatste veertig kilometer, waarin drie beklimmingen zaten.

Quentin Jauregui, Bryon Munton, Jan Hugger en Abram Stockman kregen de zegen van het peloton en vormden de vlucht van de dag. Op de korte, steile beklimmingen aan het eind van de etappe verloren de vier veel tijd, waarna een mooie finale volgde.

Late aanvallers

Onder anderen Mick van Dijke, Gijs Leemrijze, Bauke Mollema, Romain Bardet en Tony Gallopin probeerden weg te komen en de ritzege op te eisen, maar geen van allen slaagde daarin.

Door toedoen van EF Education mondde de rit toch uit in een sprint. De 35-jarige Kristoff, volgend jaar Uno-X-renner, was daarin te rap voor Florian Sénéchal en Alberto Bettiol. De Italiaan is wel de nieuwe leider.