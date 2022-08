Kabinet eens over beperking instroom asielzoekers, rem op gezinshereniging

Van een asielstop, waar sommige partijen in de Tweede Kamer voor pleiten, kan geen sprake zijn, zei premier Rutte op zijn wekelijkse persconferentie. Verschillende keren heeft het kabinet al gezegd dat een asielstop niet mogelijk is, omdat Nederland geen eiland is en gebonden is aan internationale afspraken.

Ook schort Nederland tijdelijk de verplichting op om elk jaar 1000 vluchtelingen uit kampen in Turkije over te nemen, een Europese afspraak uit de zogenoemde 'Turkije-deal'. Dat zou volgend jaar tot 1000 minder asielzoekers moeten leiden.

De schrijnende en onhoudbare situatie in Ter Apel vraagt om directe oplossingen, schrijft staatssecretaris Van der Burg in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet is het eens geworden over maatregelen om de instroom van asielzoekers beperken. Die inperking is onderdeel van een groot plan om de opvang van asielzoekers te verbeteren.

'Bestuurlijk falen'

Het kabinet komt met de maatregelen nu de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel steeds schrijnender wordt.

Al dagen moeten honderden mensen buiten slapen. Voor het eerst in de geschiedenis is de internationale hulporganisatie Artsen zonder Grenzen in Nederland in actie gekomen. Gisteren is AzG met een team naar Ter Apel gegaan om zorg te leveren aan asielzoekers die buiten de poort moeten blijven.

Rutte zei zich te schamen voor de situatie in Ter Apel. Op de vraag of hier sprake is van bestuurlijk falen antwoordde hij: "Zeker." Maar hij voegde eraan toe dat de situatie ingewikkeld is. "Je kunt er heel veel analyses op loslaten", zei de premier, maar één ervan is dat er na de crisis in Syrië te snel opvangplekken zijn afgebouwd.

Rutte sprak van een "les die we moeten leren." Hij zei net als staatssecretaris Van der Burg vanmorgen dat de problemen in Ter Apel vanavond nog niet zijn opgelost. Maar de premier benadrukt dat iedereen zijn uiterste best doet om de problemen op te lossen.