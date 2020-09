Etappe 13: zeven beklimmingen en aankomst bergop in het Centraal Massief

Het parcours van de dertiende etappe van de Tour - NOS

Het gaat vandaag op en af en op en af in de Tour de France. Geen etappe telt dit jaar zo veel gecategoriseerde beklimmingen als de dertiende rit van Châtel-Guyon naar Puy Mary. Maar liefst zeven keer zijn er punten te verdienen voor het bergklassement. De etappe finisht na de beklimming van de Pas de Peyrol, een col van de eerste categorie met een lengte van 5,4 kilometer. Niet eerder finishte een Tourrit bovenop de vulkaan in het Centraal Massief.

Van start tot finish live De dertiende Touretappe begint om 12.00 uur en is vanaf de start live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app met commentaar van Joris van den Berg, Stef Clement en Maarten Ducrot. Op NOS.nl en in de NOS-app kun je de etappe ook via een liveblog volgen. De finish wordt rond 16.30 uur verwacht. Om 14.00 uur klinkt op NPO Radio 1 de openingstune van Radio Tour de France.

In aanloop naar de slotklim beklimmen de renners al drie hellingen van de derde categorie, twee van de tweede en één van de eerste categorie. Zes kilometer voor de voet van de Pas de Peyrol komen de renners boven op de Col de Neronne. Een korte klim van de tweede categorie met een stijgingspercentage van meer dan negen. Bovendien zijn er op de top acht, vijf en twee bonificatieseconden te verdienen voor de eerste drie renners. Of de klassementsmannen daar om gaan strijden of dat aanvallers de seconden wegkapen, weten we rond kwart voor vijf. De finish van de etappe wordt tegen vijf uur verwacht. Bekijk hier de dagelijkse vooruitblik van Herman van der Zandt op de etappe:

In de top van het het algemeen klassement is de afgelopen drie etappes niets veranderd. Primoz Roglic rijdt in de gele leiderstrui, Bauke Mollema is op de dertiende plaats de beste Nederlander, 2.31 achter de Sloveen. Tom Dumoulin geeft op de veertiende plek 3.22 toe op zijn ploeggenoot bij Jumbo-Visma.

De Pas de Peyrol is dan wel voor het eerst aankomstplaats, al tien keer ging er een Touretappe overheen. Onder meer in 2011, in een rit waar Johnny Hoogerland het meest bekend door is geworden. Zijn landing in het prikkeldraad als gevolg van een aanrijding met een auto maakte hem in één pijnlijke klap een bekende Nederlander. Met tranen in de ogen en benen vol hechtingen nam hij na afloop de bolletjestrui in ontvangst.

2011: Johnny Hoogerland, met ingepakte benen, in de bolletjestrui - EPA

Hoogerland kwam als tweede boven, achter Thomas Voeckler die ook in de kopgroep zat. Voeckler hield aan de etappe de gele trui over, die hij maar liefst tien dagen zou vasthouden. De Franse wielerliefhebber begon heel even te geloven in een enorme stunt, maar in de etappe naar de Col du Galibier, drie dagen voor Parijs, verloor hij de leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde Voeckler toch nog als vierde.