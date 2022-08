Vanavond op tv: Asieldeal • Oorlogssporen in Charkov

Asieldeal: geld en 20.000 woningen

Gemeenten zijn bereid de komende maanden woonruimte voor 20.000 statushouders beschikbaar te stellen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Dat staat in het conceptakkoord over de opvang van asielzoekers. Ook staat er dat er zo'n 700 miljoen euro vrijkomt, dat kan gebruikt worden voor flexwoningen en andere huisvesting.

Het conceptakkoord gaat alleen over de opvang van asielzoekers, niet over de instroom. Wel praat het kabinet vandaag over mogelijkheden om de instroom terug te dringen, zoals bijvoorbeeld het tijdelijk beperken van de mogelijkheden voor gezinshereniging.

We spreken staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg en migratie-expert Gerald Knaus, architect van de zogenaamde Turkijedeal. In Den Haag is Nynke de Zoeten.