Diesel voor het eerst duurder dan benzine

Voor het eerst is vandaag een liter diesel duurder dan een liter Euro95. Althans, bij een deel van de benzinestations, blijkt uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers.

Diesel was jarenlang zo'n 20 cent per liter goedkoper. Maar sinds de Russische inval in Oekraïne is de dieseladviesprijs flink gestegen. Zozeer zelfs dat sinds vandaag diesel bij veel Shell-tankstations duurder is dan benzine.

De gemiddelde landelijke adviesprijs (GLA) van diesel ligt nog wel net onder die van benzine. De verwachting is echter dat dat snel gaat veranderen, zegt Paul van Selms van UnitedConsumers. De gemiddelde adviesprijs komt tot stand op basis van de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen in Nederland. Pompstations kunnen daarvan afwijken.

"Een van de oorzaken dat de dieselprijs nu harder stijgt is dat die meer samenhangt met de gasprijs", zegt Van Selms. De gasprijs piekte gisteren voor het eerst boven de 300 euro per megawattuur. "Diesel wordt vaker als substituut gebruikt voor gas dan benzine. In België verwarmen bijvoorbeeld veel mensen hun huis met diesel."

Russische raffinaderijen

Maar het is niet de belangrijkste oorzaak, denkt ING-econoom Rico Luman, die de transportsector volgt. "De markten zijn de laatste maanden moeilijk te doorgronden. Maar het is wel duidelijk dat de hoofdfactor achter de hoge dieselprijs in Rusland ligt."

Meer dan de helft van de geïmporteerde diesel komt uit Rusland. Raffinaderijen in de Verenigde Staten richten zich meer op de productie van benzine. "En in Europa worden nauwelijks meer dieselraffinaderijen bijgebouwd vanwege de energietransitie", zegt Luman. "Verder speelt in Nederland ook mee dat de accijnzen op diesel minder zijn verlaagd dan die op benzine."

'Einde tijdperk'

Diesel wordt vooral veel gebruikt door zakelijk verkeer, vooral vrachtwagens. Maar ook particulieren die veel rijden, gebruiken nogal eens diesel. Jarenlang was een dieselauto bij een grote hoeveelheid kilometers per jaar goedkoper dan een benzinevariant.

"Het tijdperk van de goedkopere diesel is wel voorbij", zegt Luman. Met een liter diesel kan een auto nog steeds langer rijden dan met een liter benzine. "Maar voor de meeste diesels is de wegenbelasting tegenwoordig ook hoger."