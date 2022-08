Man in scootmobiel veroorzaakt file op provinciale weg bij Helmond

Vrachtwagenchauffeur Fred Plateijn moest nog een keer goed in zijn ogen wrijven toen hij tegen het einde van de ochtend over de N279 reed tussen Helmond en Asten. Op de provinciale weg kwam hem een man op een scootmobiel tegemoet. Achter de man had zich een flinke rij auto's en vrachtwagens verzameld.

"Het was een file van ongeveer een kilometer", zegt Plateijn tegen Omroep Brabant. "Ik dacht: wat zie ik nou? Het was echt levensgevaarlijk."

"Zo'n scootmobiel rijdt maar vijftien kilometer per uur, terwijl er op de weg tachtig kilometer per uur wordt gereden", zegt Plateijn. "Het is ook een behoorlijk stuk voordat je weer van de weg af kunt, uiteindelijk kom je daar zelfs op de A67 uit. Ik weet niet waar hij naartoe wilde, maar het zag er niet best uit."

Sommige auto's haalden de scootmobielrijder in. "Direct achter hem reed een auto met de alarmlichten aan, die bleef volgens mij wel achter hem rijden."

Politie gebeld

Toen hij de scootmobiel zag, belde Fred meteen de politie. Afwachten hoe het afliep kon hij niet. "Ik ben doorgereden, want ik kon niet zomaar midden op de weg stoppen. Hopelijk heeft de politie hem van de weg gehaald en is het goed afgelopen."

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er inderdaad een melding is binnengekomen. "Een motoragent is erheen gegaan en heeft de hele weg afgereden, maar de man in de scootmobiel was al weg."

"Hij heeft dus op de een of andere manier toch een veilig heenkomen gevonden", zegt de politie. "Misschien zelfstandig of met hulp van omstanders, maar dat weten we niet. Het verkeer reed alweer, dus de agent kon ook geen mensen aanspreken."