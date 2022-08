Gemeente en ministerie ruziën over nieuwe noodtent Ter Apel

Volgens die afspraken mogen in het aanmeldcentrum maximaal tweeduizend asielzoekers verblijven. Burgemeester Jaap Velema wilde zo een eind maken aan de wantoestanden bínnen het overbevolkte aanmeldcentrum. Als gevolg van deze afspraken werden de omstreden tentpaviljoens op het terrein afgebroken .

Het ministerie bevestigt bij RTV Noord het COA opdracht te hebben gegeven de tent op te bouwen. Dat gaat in tegen het bestuursakkoord dat in april werd gesloten.

De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, is woedend op het ministerie van Justitie en Veiligheid vanwege een tent die vorige week op het terrein van het aanmeldcentrum is neergezet.

Dat er nu toch weer een nieuwe tent staat is de gemeente in het verkeerde keelgat geschoten. "Wij hebben uit de pers moeten vernemen dat de tent daar is neergezet. Wij hebben onze boosheid en ongenoegen daarover kenbaar gemaakt", aldus een woordvoerder bij de regionale omroep. "Wij willen dat de tent weer wordt weggehaald. Onze handhavers gaan daarop toezien."

'Er moest iets gebeuren'

De tent zou onderdak kunnen bieden aan tweehonderd asielzoekers. "Natuurlijk kennen we de afspraken uit het bestuursakkoord", zegt een woordvoerder van het ministerie. "Wij zien deze tent ook niet als een oplossing, maar de situatie voor het aanmeldcentrum in Ter Apel is op dit moment onmenselijk en onhoudbaar. Er moest iets gebeuren."

Het ministerie is volgens de regionale omroep bereid gehoor te geven aan de eis van de gemeente. Het is nog niet bekend wanneer de tent wordt afgebroken.