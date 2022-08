Voor het eerst in meer dan 40 jaar vrouwen bij Iraanse competitiewedstrijd

Voor het eerst in 43 jaar hebben vrouwen een voetbalwedstrijd in de Iraanse profcompetitie bezocht. Bij de wedstrijd tussen Esteghlal en Mes Kerman werden voor het eerst sinds 1979 500 vrouwen toegelaten in het stadion in Teheran.

Het is in Iran verboden voor vrouwen om een mannenvoetbalwedstrijd bij te wonen. Zo staat het niet in de wet, maar sinds de Islamitische revolutie in 1979 is het wel de praktijk. Toch lijkt er de laatste tijd mondjesmaat verandering in te komen.

Begin dit jaar werden er al vrouwen toegelaten bij de interland van Iran tegen Irak, waarmee Iran zich plaatste voor het WK in Qatar. En ook in 2019 was dat het geval bij de interland Iran-Cambodja. Bij een competitiewedstrijd waren al 43 jaar geen vrouwelijke fans geweest, tot gisteren. Dat het nu toch gebeurde, is waarschijnlijk het gevolg van de druk van Wereldvoetbalbond FIFA.

Volgens Iraanse media heeft de FIFA in een brief aan Iraanse voetbalbond uitgelegd dat het uitsluiten van vrouwen in strijd is met de internationale voetbalstatuten. Ook mensenrechtenorganisaties zetten zich de afgelopen jaren in voor de zaak.

Blue Girl

De vrouwen zaten wel gescheiden van de mannen en kwamen het stadion binnen via een aparte ingang. Ze waren bijna allemaal in het blauw uitgedost, de kleur van thuisploeg Esteghlal. Ook was het een eerbetoon aan Sahar Khodayari.

Die 29-jarige vrouw, ook wel Blue Girl genoemd, probeerde drie jaar geleden vermomd als man het stadion binnen te komen om haar club Esteghlal aan te moedigen. Ze werd echter herkend en gearresteerd. In afwachting van haar proces stak ze zichzelf uit protest in brand. Khodayari stierf op 9 september 2019.

Om haar te eren, scandeerden de vrouwen gisteren Blue Girl en zwaaiden ze met blauwe vlaggen. Esteghlal was blij met de vrouwelijke support, die lijkt te hebben geholpen. De ploeg won de wedstrijd met 1-0: