Slot baalt van vertrek Toornstra: 'Maar kon hem geen basisplaats garanderen'

Volgens Slot zat het Toornstra vooral dwars dat hij elke keer na een week trainen niet verzekerd was van een basisplaats. Toornstra wilde zekerheid van zijn trainer. "Die garantie kon ik hem niet geven...", aldus Slot.

"Ik zeg niet dat hij bij Utrecht wel die garantie heeft, maar hij zal de inschatting hebben gemaakt dat de kans daar iets groter is. Toen hebben we de afweging moeten maken of we een speler tegen zijn zin wil behouden, het is duidelijk dat ik daar niet in geloof."

Veel waardering Slot voor Toornstra

Ondanks het vertrek toont Slot veel waardering voor Toornstra. Sterker, hij praat over de Leiderdorper alsof het nog steeds zijn eigen speler is. "We doen Jens tekort als we zeggen dat hij zich altijd heeft moeten terugknokken", benadrukt de trainer.

"Ik denk dat hij hier de afgelopen acht jaar vaker basisspeler is geweest dan wisselspeler. Er zijn wel momenten geweest dat hij als basisspeler op de bank terechtkwam, maar hij knokte zich terug en koos toen niet voor de makkelijkste weg om te vertrekken."