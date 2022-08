Opsporingsdiensten nemen 20 miljoen illegale sigaretten in beslag

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD en de douane hebben op een bedrijventerrein in de gemeente Haarlemmermeer 20 miljoen stuks sigaretten en ook nog eens 23.000 kilo tabak in beslag genomen. De losse tabak was goed voor de productie van nog eens 23 miljoen sigaretten. Er is nog niemand aangehouden.

De inbeslagname vond gisteren plaats na een reguliere controle van de douane in een loods. "Vermoedelijk werd deze gebruikt als opslagplaats van een illegale sigarettenfabriek", laat een woordvoerder weten.

Binnen stonden tal van pallets met daarop in plastic verpakte dozen waar de sigaretten en tabak in zaten: