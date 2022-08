Verstappen en Leclerc naar achteren op startgrid, Nederlander snelste in tweede training

Net als bij bij de eerste vrije training eindigde de sessie onder natte omstandigheden. Daarvoor had Verstappen zijn snelste tijd al neergezet op de snellere rode banden.

Daarmee was hij meer dan acht tienden sneller dan zijn grootste concurrent in de titelstrijd Charles Leclerc (Ferrari). McLaren-coureur Lando Norris zette de derde tijd neer op een seconde van Verstappen.

Op een soms nat en koud Spa-Francorchamps heeft Max Verstappen verreweg de snelste tijd neergezet bij de tweede vrije training voor de Grand Prix van België. De WK-leider reed op het zeven kilometer lange circuit zijn Red Bull rond in een tijd van 1.45,507.

Vlak na de snelle ronde van Verstappen verbeterde Leclerc zijn eigen tijd en kreeg hij over de boordradio te horen wat de Nederlander had gedaan. "Wow, dat is snel", reageerde de ietwat verbouwereerde Monegask.

Gridstraffen

Duidelijk is inmiddels dat Verstappen en Leclerc zondag met gridstraffen te maken krijgen voor het gebruik van een nieuwe onderdelen voor de motoren en versnellingsbakken.

Waar de nummers één en twee van de WK-stand bij de start van de grand prix achteraan in het veld terechtkomen, is nog onduidelijk. Een aantal andere coureurs, onder wie Esteban Ocon, Lando Norris en Valtteri Bottas, liet ook nieuwe onderdelen plaatsen, waardoor de kwalificatie van zaterdag bepaalt wie van hen een beetje meer naar voren mag starten.